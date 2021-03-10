Bakırköy'de uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın

Bakırköy'de uyuşturucu serasına dönüştürülen teras kattaki eve operasyon düzenledi. Operasyonda dairede bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, yetiştirilen yaklaşık 1,5 metre boyunda çok sayıda kök hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'nde 6 katlı binanın terasında uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini alarak, harekete geçti. Ekipler, akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın yaptı.

Dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polisler, evde bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede dairenin bir odasına hint keneviri serası kurulduğu tespit edildi. Yetiştirilen yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki hint kenevirinin kaç kök olduğunun sayımı sürüyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.