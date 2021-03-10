Tramvay beklerken 'Ayağıma bastın' deyip adamı bıçakladı

İstanbul Eyüpsultan’da tramvay durağında bekleyen kişi, yanlışlıkla ayağına bastığı şahıs tarafından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ambulansta tedavi edilen adam şikayetçi oldu.

İstanbul Eyüpsultan’da Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı Şehitlik durağında meydana gelen olayda, durakta bekleyen Servet Adıyaman, tramvaya binmeye çalışırken yanlışlıkla, yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin ayağına bastı.

Bu duruma sinirlenen şahıs, Adıyaman ile önce tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs yanındaki bıçağı çıkararak, Adıyaman'ın ayağına sapladı. Olayı gerçekleştiren şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Adıyaman'ı ambulansta ayakta tedavi etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Adıyaman, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

Bacağından hafif yaralanan Servet Adıyamanlı, "Akli dengesi yerinde değildi herhalde. Tramvayın dışında oldu" ifadelerini kullandı.