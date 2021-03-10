Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Lavrov; Suudi Arabistan başkenti Riyad’dan, Çavuşoğlu da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten Doha’ya geçti. İki bakan, havalimanında bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Lavrov, Türk mevkidaşını selamlarken, “Hani nerede benim Kırgızistan’dan hediyem?” esprisini yaptı.

Rus bakan daha sonra Çavuşoğlu’na, Akkuyu Nükleer Santrali’nin yeni ünitesinin açılış törenini izleyip izlemediğini sordu. Çavuşoğlu, Bişkek’te ayrılması gerektiği saate denk geldiği törenin sadece küçük bir dilimini izleyebildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke bakanının Doha Havalimanı’nda yaptığı görüşmeye ilişkin Facebook hesabından fotoğraflı paylaşımda bulundu.