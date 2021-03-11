CHP'li Özel'den Erdoğan'a: Senin döneminde çok partili rejimden parti devletine geçtik

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Biz bu ülkeyi çok parti hayata geçirdik. Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Onların gönlünde hala tek parti özlemi var" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Özel, şunları söyledi:

"Ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Biz demokrasi ve ekonomide reformla ilerleyelim diyoruz, onların gönlünde hala tek parti özlemi var.' Tek kişi bütün atamaları yapıyor, her şeye karar veriyor. Yetmiyor makbul bir muhalefet partisi istiyor, buluyor. nasıl isterse Devlet Bahçeli öyle konuşuyor. Şimdi ana muhalefeti istediği gibi yapamadı, bu sefer aklından geçeni o belirliyor.

Bu ülkeyi kuran kadroların en çok övündükleri iş bu ülkeyi demokrasi ile tanıştırmak. Biz bu ülkeyi çok parti hayata geçirdik. Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik."