Milli Savunma Bakanlığı, 200 milyondan fazla maske üretti

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N-95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üretildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık için Kovid-19 salgınıyla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte bakanlığımız birimleriyle maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de milletimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Bugüne kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N-95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üreterek Kovid-19 ile mücadeleye destek verdik" denildi.