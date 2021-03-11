Ordu'da eski muhtar, üçüncü kez yakalandığı koronavirüsü yendi

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Mahallesi eski muhtarı Yakup Balcı, 28 Şubat'ta 3'üncü kez yakalandığı koronavirüs hastalığını yenip, sağlığına kavuştu. 7 ayda 3 kez koronavirüse yakalanan Balcı, halen ağrıları olduğunu belirterek herkese salgın tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski muhtar, 3'üncü kez yakalandığı koronavirüsü yendi.

Tekkiraz Mahallesi'nde üç dönem muhtarlık yapan, 4 çocuk babası Yakup Balcı (61), 18 Ağustos 2020'de Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Mahallede esnaflık yapan Balcı, 26 Ekim’de hastalığa yeniden yakalandı.

Tedaviye alınan Balcı, iyileşti. Balcı, son olarak 28 Şubat'ta rahatsızlanınca Ünye Devlet Hastanesi'ne gitti.

Yapılan Kovid-19 test sonucu üçüncü kez pozitif çıkan Balcı, uygulanan tedaviyle hastalığı bir kez daha yendi.

Yakup Balcı, tedavi süreçlerinin bir bölümünü hastanede, bir bölümünü de evde karantinada geçirdiğini söyledi.