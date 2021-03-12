Beyoğlu'nda trans kadına kezzaplı saldırı: Gözünde görme kaybı oluştu

Önceki gün Beyoğlu’ndaki evinden çıkarken “yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu” Emre Bozkurt isimli saldırgan tarafından yüzüne kezzap atılan Suriyeli mülteci ve trans kadın Asya, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Asya daha sonra, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polisin aktardığı bilgiye göre saldırgan Emre Bozkurt gözaltına alındı.

ACİL DAYANIŞMA

17 yaşındaki Asya , Emre Bozkurt adlı şahıs tarafından kezzaplı saldırıya uğradı ve hastanede tedavi görmekte.Cinsel kimliğinden dolayı görmezden gelindi.

Ve aranmakta olan fail halen yakalanmadı.

Yakalanıp tutuklanması için gündemde tutalım.#EMREBOZKURTYAKALANSIN pic.twitter.com/f3kHX1wiln — Toplumsal Destek Platformu #6284TamUygulansın (@destplatformu) March 11, 2021

​Artı Gerçek'te yer alan habere göre, kadına saldıran Emre Bozkurt'un Asya'nın bir süre önce ayrıldığı erkek olduğu iddia edildi.

Asya’nın hastanede çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşan arkadaşları, duyarlılık çağrısı yaptı. Cinsel kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmadan her kesin bu tür saldırılara karşı çıkması ve LGBTİ bireylere sahip çıkılması istendi. Ayrıca saldırgan Emre Bozkurt'un tutuklanması istendi.

Beyoğlu'nda trans kadına kezzaplı saldırı: Gözünde görme kaybı oluştuhttps://t.co/FZP6pp1NWu pic.twitter.com/7faJvrTB08 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 11, 2021

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