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    Selvi: 'Önce kabine, sonra AK Parti yönetiminde değişiklik yapılacak' deniliyor

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, siyasi kulislerde kabinenin AK Parti'nin 24 Mart'taki büyük kongresinden önce değişeceği yönünde bir beklenti olduğunu söyledi. "Önce kabine, sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak" dendiğini aktaran Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor" ifadesini kullandı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Önce kabine mi kongre mi?' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı ileri sürülen kabine değişikliğine, Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarına ve HDP'nin kapatılması tartışmalarına yer verdi.

    İlk olarak kabine değişikliği konusuna değinen Selvi, AK Parti'nin bir siyasi geleneği olduğunu belirterek "Büyük kongrede parti yönetimi yenilenir, kongreden sonra ise parti yönetiminden ve Meclis grubundan bazı isimler kabineye alınır, böylece Bakanlar Kurulu değişirdi. Parlamenter sistemde bakan olan milletvekillerinin istifa zorunluluğu olmadığı için bir sorun yaşanmazdı" dedi.

    "Başkanlık sisteminde ise ne olacağı tam belli değil. Ama siyasi kulislerde kabinenin 24 Mart’taki büyük kongreden önce değişeceği yönünde bir beklenti var" ifadesini kullanan Selvi, "Önce kabine, sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor" bilgisini verdi.

    'Yeni anlayış'

    Selvi, AK Parti teşkilatlarında yüzde 70 oranında bir değişikliğe gidildiğini, gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarının değiştiğini hatırlatarak "Erdoğan, bu değişimi 'Yeni bir anlayış getiriyoruz' diye tarif ediyor" ifadesini kullandı.

    Erdoğan'ın "MKYK’da 50 artı 25. Asıl ve yedek. Yani 75 kişilik kadroda artık çalışmayan kimse kalmayacak. Yedek dediğimiz zaman öyle yedekler yok. 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Görev taksimatını da buna göre yapacağız. Mümkün olduğunca parlamentodan listeye almadık. Parlamenterler Meclis’te olmalı. Ama kadın kolları da, gençlik kolları da Türkiye’yi dolaşmalı. Biz Türkiye’yi dolaşacak bir kadro kurmak istedik" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Selvi, şöyle devam etti:

    'Kulislerde bazı değişiklikler konuşuluyor'

    • "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerini seçimlerden bir seçim olarak görmüyor. '2023 seçimleri Türkiye için tam bir kader seçimine dönüşmüştür' diyor. O nedenle partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroları kuruyor.
    • Kadın kollarını, gençlik kollarını ve genel merkez yönetimini birbirini tamamlayan üçlü olarak görüyor. 'Bu üçlü ayakla Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Partimizi 2023’e taşıyacak kadroları ortaya çıkaracağız' diyor. Ama burada önemli iki halka var. Yerel yönetimler ve milletvekilleri. Aslında buna üçlü değil, beşli demek lazım.
    • Erdoğan’ın kabinede ve parti yönetiminde yapacağı değişiklikle ilgili olarak kimsenin bir bilgiye sahip olduğunu zannetmiyorum. Kulislerde bazı değişiklikler konuşuluyor. Ama Erdoğan’a yakın kaynaklardan bir bilgi almadan yapılan değerlendirmelerin hepsi fal açmak olur."

    'AK Parti MKYK’sında aktif siyasette olmayan ama toplumda karşılığı olan isimleri görürsek şaşırmayalım'

    Erdoğan'ın "Yeni bir anlayış getiriyoruz" sözünün bir şifre olduğunu belirten Selvi, "Çünkü yeni dönemde AK Parti MKYK’sında aktif siyasette olmayan ama toplumda karşılığı olan isimleri görürsek şaşırmayalım. Erdoğan, MYK üyelerinden toplumda karşılığı olan isimlerin parti yönetiminde yer alması için öneri getirmelerini istemiş" diye yazdı.

    Selvi, "Erdoğan, hem kabineyi hem de partiyi 2023 seçimlerine göre yapılandırıyor. Kadrolarla birlikte söylem ve politikaların yenilenmesi gerekiyor" dedi.

    © AA
    Muharrem İnce

    Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu tatlı su kurnazlığı yapıyor

    Selvi, devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını açıkladığı ve yüzde 50 cinsiyet kotasını öngören kanun teklifine değindi.

    "Fermuar sistemine göre bir erkek, bir kadın aday gösterilecek. Ama bunun önce Meclis’te kabul edilip yasalaşması gerekiyor" bilgisini veren Selvi, Kılıçdaroğlu'na beklemediği bir yerden tepki geldiğini söyledi.

    Buna göre CHP'den ayrılan Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, "Benim partimin tüzüğünde yüzde 50 kadın kotası yazıyor. Müracaat olması halinde seçimlerde adaylar yüzde 50 kotasına uygun olarak, fermuar yöntemi benim tüzüğümde var" dedi.

    İnce, Selvi'nin "Siz daha partiyi kurmadan fermuar yönteminin sizin tüzüğünüzde yer aldığı nereden bilinecek?" şeklindeki ifadesi üzerine de parti kuracağını ilan ettiği basın toplantısı başta olmak üzere çıktığı her yayında "Kadın-erkek konusunda fermuar yöntemi uygulayacağız" dediğini belirtti. İnce, şunları söyledi:

    • "Kılıçdaroğlu tatlı su kurnazlığı yapıyor. Bunu yasa olarak Meclis’ten çıkarma imkânı yok. ‘Ben önerdim, AKP kabul etmedi’ diyecek. Sen samimiysen tüzüğünde değişiklik yap. Uygula. Ona bir engel yok. Hem bizim tüzüğümüzdeki fermuar yöntemiyle olursa kadınlar kotayı doldurmak için seçilmeyecek yerlere yazılmaz. Bir erkek, bir kadın aday yazılır."

    İnce ayrıca, "CHP’nin tüzüğünde yüzde 33 kadın kotası var. Ama seçimlerde uygulanmadı. Yüzde 14.3’te kaldı. Sen önce tüzüğündeki kotayı uygula" ifadesini kullandı.

    © REUTERS
    HDP Genel Merkezi

    'HDP'nin yedek partisi hazır'

    Selvi, yazısının son bölümünde HDP'nin kapatılmasına dair tartışmaları değerlendirdi. "Bir noktanın gözden kaçırıldığını düşünüyorum" diye söze başlayan Selvi, şunları yazdı:

    • "HDP kapatılsa ne olacak ki? Zaten HDP’nin yedek partisi hazır. Hem de Meclis’te 1 milletvekili ile temsil ediliyor. Demokratik Bölgeler Partisi’ni kastediyorum. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Diyarbakır’dan HDP milletvekili seçilen Salihe Aydeniz, seçimlerden sonra istifa ederek DBP’ye geçti. Salihe Aydeniz aynı zamanda DBP’nin Eş Genel Başkanlığı’nı yürütüyor.
    • Şimdiye kadar HDP siyasetini temsil eden 7 parti kapatıldı. Ama aynı doğrultudaki partiler kimi zaman isim, kimi zaman da sadece bir harf değişikliği yaparak yollarına devam ettiler.
    • Paris’teki Kürt konferansına katıldıkları için SHP’den ihraç edilen Ahmet Türk ve arkadaşları HEP’i kurdular. O dönemde Ahmet Türk’ün, SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal’a, 'Bize birtakım cezalar vereceğiniz belli. Ama bizi ihraç etmeyin. Koparsak iş başka yerlere gider' dediği ifade edilmişti. Ama ihraç edildiler.

    'Milletvekilleri DBP'ye geçer mi?'

    • HEP’le başladılar. HEP kapatıldı. DEP oldu. Bu arada bir de ÖZDEP denemesi yapıldı. DEP kapatıldı HADEP oldu. HADEP kapatıldı, DEHAP oldu. Sonra DTP geldi. Şimdi HDP’nin kapatılmasını tartışıyoruz. Ama her kapatma ile mağduriyet algısı oluştu. Her kapatmadan sonra daha güçlü bir şekilde geri döndü.
    • Şimdi de HDP’nin kapatılma ihtimaline karşı DBP yedek tutuluyor. HDP kapatılsa ne olacak? Oy veren kitlenin oy kullanması da yasaklanacak mı? HDP’nin 56 milletvekili var. Kapatmaya neden olan birkaç milletvekilinin milletvekilliği düşse dahi kalanlar aynı gün DBP’ye geçmeyecek mi? Türkiye için kader seçimi olan 2023 seçimlerine girmeyecekler mi?"
    Etiketler:
    Kabine, Seçim, HDP, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Abdulkadir Selvi
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