Kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nu öldüren şüpheli adliyede

İstanbul’da kendini bioenerji-metafizik uzmanı olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Mustafa Ö. ile kaçmasına yardım eden 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın daha önceden ödenmiş 900 bin lira parayı yeterli bulmayan şüphelinin daha fazla para istemesi yüzünden meydana geldiği ortaya çıktı.

Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi’nde 30 Ağustos Caddesi üzerinde salı günü 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin uğradıkları silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetmişlerdi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay sırasında Osman Özgölet adlı kişide ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra harekete geçen polis olayın hayvanat bahçesinde daha önceden işletmecilik yapan Mustafa Ö. adlı kişi tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.

Önce yardım eden 4 kişi yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada önce Mustafa Ö.'nün kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla oğulları Ensar Ö. (47), Bayram Ö. (40) ile akrabaları Satılmış G. (52), Mehmet G.'yi (51) gözaltına aldı.

Polis şüphelinin yürüyerek uzaklaştığı bir kamera görüntüsüne ulaştı. Şüphelinin uzaklaştığı yerde oturan akrabalarının evleri tek tek tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için pusu hazırlığı yapılırken, ekipler kendilerini uzaktan izleyen bir kişinin varlığını tespit etti. Hemen başlayan operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli Mustafa Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada olayda kullanılan 9 mm tabanca ele geçirildi.

Suçunu itiraf etti

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Mustafa Ö. suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün daha önce tesis içinde bazı işletmelerin işletmeciliğini yaptığı ancak beklediği parayı kazanamayınca bu işletmeleri iade etmeye karar verdiği öğrenildi. Yapılan anlaşma ile işletmeciliğini yaptığı yerlerden çıkma karşılığında 900 bin lira paraya anlaşan şüphelinin paranın son taksitini Ağustos 2020 tarihinde aldığı ve işyerinden ayrıldığı tespit edildi.

Daha fazla para istemiş

Ancak daha sonra işletmenin kar etmeye başladığını gören şüpheli Mustafa Ö.'nün ‘Beni kandırdınız. Hakkımı yediniz’ diyerek tekrar para istemeye başladığı, olay günü de bu konuda görüşeceğini söyleyerek Salih Memişoğlu'nun yanına geldiği öğrenildi.

Şüpheli Mustafa Ö.'nün ifadesinde hocam diye hitap ettiği Salih Memişoğlu'ndan para istediğinde ‘Benim Allah'tan başka kimseye borcum yok. Anlaştık ve sen paranı aldın’ cevabı üzerine sinirlendiğini ve tabancasını çıkararak rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Ö. cinayet işlediği suçlamasıyla diğer şüpheliler ise yardım yataklık, suçun işlenmesine kolaylık gösterme iddiasıyla mahkemeye sevk edildiler.

Mustafa Ö ve kaçmasına yardım eden 4 kişiyi Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirildi.