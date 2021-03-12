Prof. Dr. Aydın: Üç büyükşehirde renk değişimi yaşanmayacak

Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen son haftalık vaka sayısı haritasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da vaka artışları görüldü. Pazartesi günü kabine sonrası paylaşılması beklenen risk haritası öncesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın, ''Üç büyükşehirde bir renk değişimi yaşanmayacak'' dedi.

Kademeli normalleşme sürecinde iller risk durumuna göre; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı.

Haritaya bakıldığında mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kapsadı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin neredeyse tamamı mavi renkte yer aldı.

Üç büyükşehirde ise durum biraz farklı. İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Ancak üç büyükşehir başta olmak üzere bazı illerde son bir haftada vaka artışları yaşandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, vaka artışlarının beklenen risk haritasına etkisinin nasıl olacağını değerlendirdi.

Yeni açıklanacak haritada belirli oranda değişiklikler olacağını ifade eden Prof. Dr. Aydın, İstanbul'da polikliniklerde bir artış söz konusu olduğunu ancak bu durumun hastane ve yoğun bakıma ek bir yük eklemediğini belirtti.

İstanbul 'kırmızı' olacak mı?

Çok merak edilen konulardan birisi de “Acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu?”

İncelemelerini aktaran Prof. Dr. Aydın'a göre İstanbul, Ankara'da bir renk değişimi olmayacak.