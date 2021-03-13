Kılıçdaroğlu: Bunların ekonomide reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Yeni Ekonomi Reformu' ile ilgili "Allah aşkına bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı? Yok. Peki bu pakette saraylarla ilgili tek cümle bir tasarruf var mı? Yok. Bunların ekonomide reform yapacak halleri de yok. Dağılmış vaziyetteler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk ve ekonomi alanlarında açıkladığı reformlara sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi.

'Bunların ekonomide reform yapacak halleri de yok'

‘Saraylardan reformlar ancak bu kadar olabiliyor’ notuyla paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu, reform paketiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili halkım ekonomik paket açıkladılar. Kaçıncı biliyor musunuz? 23’üncü paket. Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına bu pakette ‘işsize iş bulacağız’ diye bir cümle var mı? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar, ona yakın sarayda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümle bir tasarruf var mı? Yok. Hadi onlardan da vazgeçtik, Beşli çeteye dünyanın parasını ödüyoruz oradan bir tasarruf var mı? Oradan da yok.

Bunların ekonomide reform yapacak halleri de yok. Dağılmış vaziyetteler. Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş o bizim işimiz onu biz yapacağız”