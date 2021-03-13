CHP’li Çeviköz: CHP heyeti önümüzdeki haftalarda Mısır’a gidebilir

CHP'li Ünal Çeviköz, Mısır’a bir heyet gönderilmesi amacıyla Mısır tarafına bildirimde bulunduklarını söyledi. Çeviköz, "CHP heyeti olarak önümüzdeki haftalarda Mısır’a ziyaret olabilir. Öyle bir gelişme bekliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, yıllardır Mısır’la büyükelçilik seviyesinde diplomatik temas olmamasının doğru olmadığını söylediklerini ve şimdi bu noktaya gelindiyse bundan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’la diplomatik temasların başladığı açıklarken, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, daha önce yaptıkları girişimler sonucu bir CHP heyetinin Mısır’a gidebileceğini söyledi. Çeviköz,dedi.

Çeviköz, AjansBizim’e yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirerek, “Mısır’la diplomatik temaslar hiç kesilmedi. Diplomatik temaslar başladı demek, mevcut durumu açıklamak için düzgün bir ifade tarzı değil çünkü büyükelçiliklerimizi kapatmadık, diplomatik temaslar hiç kesilmedi. 2013 yılından beri iki ülkede de büyükelçi yok ama mazlahatgüzarlar var” dedi.

Çeviköz, yıllardır Türkiye ve Mısır gibi bölgenin en önemli aktörlerinin karşılıklı olarak büyükelçi seviyesinde temsil edilmemesinin önemli bir siyasi boşluk olduğunu ve bunun giderilmesi gerektiğini söylediklerini, şimdi böyle bir karar alındıysa, bundan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için Mısır’a bir heyet gönderilmesi amacıyla Mısır tarafına bildirimde bulunduklarını söyleyen Çeviköz,bilgisini verdi.