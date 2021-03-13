Fahrettin Altun: Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "CHP, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'u susturmak için kanun teklifi hazırladı. İletişim Başkanı'na 'İletişim kurma' diyorlar. Yalanları, iftiraları ve algı operasyonları ellerinde patlayınca deliriyorlar. Hazırladıkları teklif, İletişim Başkanımızın başarısının tescilidir" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Altun, "Sayın vekilim, hakikate gönül vermiş milyonlarca insanımızla birlikte siz de biz de bunların tüm yalanlarını, iftiralarını ve 5. kol faaliyetlerini her fırsatta yüzlerine vuracağız. Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar. Susmayacağız" dedi.

Sayın vekilim, hakikate gönül vermiş milyonlarca insanımızla birlikte siz de biz de bunların tüm yalanlarını, iftiralarını ve 5. kol faaliyetlerini her fırsatta yüzlerine vuracağız. Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar. Susmayacağız. https://t.co/tRFU7ESv9h — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2021

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında "Fahrettin Altun, sabah akşam siyasetçilere laf yetiştiriyor, dalga geçiyor, hakaret ediyor. Fahrettin Altun, sen devlet memurusun. Evet, seçilmiş birisi atamış ama bütün devlet memurlarını seçilmiş biri atıyor. Devlet memurusun ve DMK’ya uymak durumundasın​" demişti. Bekaroğlu, Devlet Memurları Kanunu'yla ilgili şunları söylemişti:

"Daha açık hale getirilmesi için 657 sayılı kanunda bir değişiklik öngören kanun teklifi hazırladık. Kanunun 7. Maddesi devlet memurlarının sorumlulukları ile ilgilidir, tarafsızlıkları ile ilgilidir. ‘Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti lehine konuşamazlar…’ der. Biz buna ‘59. Maddede zikredilen istisnai memurluklar dahil tüm devlet memurları, Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan daire başkanları Fahrettin Altun’lar, Mehmet Uçum’lar, bakan yardımcıları filan, istisnai memurlar; bütün bunlara siyaset yasaktır' diyoruz."