Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için gazetelerde taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, dün kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu için bazı gazetelerde taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, ilanında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına da katılacak.