Hürriyet yazarı Çekirge: Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı 'torpille staj' dönemini bitirecek bir sistem getiriyor

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı'nın Türkiye'deki ve yurtdışındaki öğrenciler için yepyeni bir 'stajyer sistemi' geliştirdiğini, stajda 'torpil' döneminin sona ereceğini belirtti.

Hürriyet yazarı Çekirge, Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı'nın yeni çalışamasını bugünkü köşesine taşıdı.

Yeni sistemle stajda 'torpil' döneminin sona ereceğini söyleyen Çekirge, "Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı, Türkiye’deki ve yurtdışındaki öğrenciler için yepyeni bir 'stajyer sistemi' geliştirmiş. Devrim gibi bir çalışma. Öncelikle ahbap çavuş ilişkilerine, 'bizim oğlan' aramalarına gerek bırakmayacak bir sistem. Dahası... Stajda torpil bitiyor. Değerlendirmeler de şu başlıklar üzerinden yapılıyor: Akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilikler" ifadelerine yer verdi.

"Kamu ve özel sektör stajyer alırken son ana kadar kimlik bilgilerini görmeyecek. Çünkü o aşamada İK Başkanlığı devreden çıkacak. Öğrenci ve kurum karşı karşıya gelecek. Yani liyakat esas olacak" diyen Çekirge, projenin işleyişiyle ilgili şu bilgileri verdi:

Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri başvurularını kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecek. Öğrenci ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.

üzerinden yapabilecek. Öğrenci ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak. Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanmış olan e-Devlet’e yönlendirilerek, kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması vb), yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu vb bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurusunu tamamlayacak.

Başvurular değerlendirildikten sonra tüm adaylar, kimlik bilgileri gizli tutularak işverenlerin erişim sağlayabileceği 'stajyer havuzu'na alınacak. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda bulunan adaylara, kimlik bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak staj teklif edecek.