TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'genel kurul' açıklaması: Hazırım

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
Feyzioğlu, açıklamasında, "Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, genel kurulunu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım" ifadelerini kullandı.
Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, Genel Kurulu'nu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım.— Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) March 14, 2021
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