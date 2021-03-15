Siirt Valiliği: Zihinsel engelli kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayında bir şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 1997 doğumlu zihinsel engelli bir kız çocuğunun, köy korucusu tarafından istismar edildiğine dair yanlı, maksadı kamu vicdanını rahatsız etmek, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olan yalan haberlerin yapıldığının müşahede edilmesi üzerine, halk ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kamu vicdanının korunması adına açıklama yapılması gereği duyulduğu' belirtildi.

"İlimiz Şirvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğunun istismar edildiğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında derhal adli tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Siirt ili, Şirvan ilçesinde 1997 doğumlu ve zihinsel engelli olan bir kız çocuğunun köy korucusu tarafından istismar edildiğine dair yanlı, maksadı kamu vicdanını rahatsız etmek, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olan yalan haberlerin yapıldığının müşahede edilmesi üzerine, halkımızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kamu vicdanının korunması adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. İlimiz Şirvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğunun istismar edildiğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında derhal adli tahkikata başlanmıştır. Yapılan adli soruşturmada mezkûr olayın basında yer aldığı şekli ile suçun köy korucusu tarafından işlendiğine dair haberler kesinlikle gerçek dışı ve yalandır." "Yapılan adli soruşturma neticesinde suçun, 2003 doğumlu bir şahıs tarafından işlendiği tespit edilmiş ve fail, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince 11.03.2021 tarihinde tutuklanmıştır. Ayrıca, konuyu çarpıtan ve gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde provoke eden, kamu kurumlarına vatandaşlarımızca duyulan güveni zedeleyecek, kamu kurumlarını zan ve töhmet altında bırakacak haber içerikleri ve sosyal medya hesapları hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Maksadını aşan, yanlı, kamu vicdanını rencide eden ve terör örgütlerince destek gören haber içeriklerine itibar edilmemesi büyük bir önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

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