Kabine toplanıyor: Risk haritası güncellenecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeni normalleşme dönemiyle birlikte hızla artmaya devam ederken gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.

Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanacak kabinenin gündeminin ilk sırasında Kovid-19'a karşı alınan tedbirler ve normalleşme süreci var.

Kademeli normalleşme adımlarının, risk haritasındaki değişime göre güncellenmesi beklenirken, toplantıda eğilimin restoran ve kafelerin mümkün olduğunca açık tutulmasından yana olduğu belirtiliyor.

1 Mart’ta başlayan 'kontrollü normalleşme' sürecinin ardından yapılacak ilk kabine toplantısında illerin risk durumuna göre atılan kontrollü normalleşme adımlarıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Özellikle son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış ve mutasyonlu virüsün yayılım hızı, bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Kademeli normalleşme adımları, son veriler ışığında yenilenecek risk haritasındaki değişime göre gözden geçirilip güncellenecek.