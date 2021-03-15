'Andımız kararını görüşmek için kuruldaki 7 üyenin değişmesi beklendi' iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Andımız’ın kaldırılması için yaptığı itirazı gündemine alan Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu, görüşmeyi erteledi. İtirazın görüşülmesi için kurul üyelerinden 7'sinin değiştirilmesi beklendiği iddia edildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 8. Dairesi tarafından alınan ilkokullarda Andımız'ın okutulmasına ilişkin kararını önce onayıp sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvurusu üzerine iptal etmesinin altından dikkati çeken iddialar çıktı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yapılan son itiraz, gündeme alınmasına rağmen görüşülmedi. İddiaya göre itirazın görüşülmesi için kurul üyelerinden 7'sinin değiştirilmesi beklendi. Çoğunluk sağlanması üzerine dava ele alındı.

Yargıtay Onursal Üyesi Ali Suat Ertosun, Andımız'ın kaldırılmasına karşı kendisi ve yeğeni adına dava açmıştı. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Andımız’ın kaldırılması için yaptığı itirazı gündemine alan Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nun görüşmeyi erteleyip 7 kurul üyesinin değişmesinin ardından davayı ele aldığı belirtildi.

Davanın peşini bırakmayacağını kaydeden Ertosun "Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi. Davacılardan Türk Eğitim Sen'in Genel Başkanı Galip Geylan de "Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi için girişimde bulunacağız. Aksi durumda AYM'ye başvurarak hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.