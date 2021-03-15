Çavuşoğlu: İslamofobiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Christchurch'te düzenlenen terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak "Bu vahşette kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Mart'ı hiç unutmamak adına 'Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü' ilan ettik. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

#Christchurch’te düzenlenen terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti.Bu vahşette kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.



15 Mart’ı hiç unutmamak adına “Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü” ilan ettik.



Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 15, 2021

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart 2019'da terörist Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.