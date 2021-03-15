Babasını öldürüp okula gitti: 'Sinirlendim vurdum'

Malatya’da ekiplerin intihar ihbarı üzerine gittiği evde ölü bulunan Reşat Aksakal'ın, lise öğrencisi oğlu A.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından okula giden A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın ifadesinde, "Babam bana şiddet uyguluyordu. Eve geç gitmeme karışıyordu. Ben de sinirlendim vurdum" dediği belirtildi.

Malatya'ya anne-babası ve oğlu A.A. ile birlikte yaşayan Reşat Aksakal, odasında kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

Aksakal’ın intihara kalkıştığını düşünen ailesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, 41 yaşındaki Aksakal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, okulda olan 14 yaşındaki torunu A.A.’nın arkadaşı R.F., Adil Aksakal’ı aradı. R.F., Aksakal’a, torunu A.A.’nın ‘Ben babamı tüfekle vurdum’ dediğini söyledi. Adil Aksakal da polis ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okula giderek A.A.’yı gözaltına alındı.

Reşat Aksakal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

A.A.’nın pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, “Babam eve geç gitmem nedeniyle bana sürekli kızıyordu. Baskı yapıyordu. Sürekli olarak şiddet uyguluyordu. Ben de sinirlendim ve silahla ateş ederek kendisini vurdum” dediği belirtildi.

'İntihar sandık, torunumun arkadaşı söyledi'

Acılı baba Adil Aksakal ise, “Oğlumun intihar etmiş olabileceğini düşünürken telefonum çaldı. Açtığımda torunum A.’nın okuldan arkadaşı, bana oğlumu torunumun öldürdüğünü söyledi. Aralarında problemler vardı ama inanın böyle bir şey yapacağı aklımızdan geçmedi” dedi.