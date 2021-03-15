‘Love Erdoğan’ pankartlarını kaldıran Efes Selçuk Belediyesi, ilçeyi ‘Tek Sevdamız Atatürk’ afişleriyle donattı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen 'Love Erdoğan' afişlerinin belediye tarafından kaldırılmasının ardından, 'Tek Sevdamız Atatürk' afişleri konuldu. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni asılan afişleri Twitter hesabından da paylaştı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan 'Love Erdoğan' yazılı afişler dün belediye kararıyla toplatılmıştı. Selçuk Belediyesi tarafından 'izinsiz' asıldığı belirtilen afişlerin yerine bugün, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin bulunduğu 'Tek Sevdamız Atatürk' yazılı afişler asıldı.

​Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Twitter hesabından ilçeye asılan Atatürk afişlerini, ''Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz’' sözleriyle paylaştı.

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu ise, Belediye Bakanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e seslenerek, "19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk Meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur" demişti.