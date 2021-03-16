Ahmet Hakan: Gencebay şucu bucu değil, devletçi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar” demecini veren Orhan Gencebay'ın 'Erdoğancı değil devletçi' olduğunu söyledi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Orhan Gencebay'ın Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarda “Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Ben devletime saygılı biriyim” ifadelerini kullanmasının ardından çıkan tartışmalara değindi.

Ahmet Hakan, yazısında Gencebay'ın 'Erdoğancı değil devletçi' olduğunu belirtti.

Hakan yazısında konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Orhan Gencebay’la siyasi konularda birkaç kez konuşmuş biri olarak kanaatim şudur: 'Gencebay şucu bucu değil, devletçi. Daha doğrusu her zaman devleti temsil edenlerin yanında.' Cumhurbaşkanı Özal olduğunda da tutumu buydu, Sezer olduğunda da... Demirel başbakanken de tutumu buydu, Ecevit başbakanken de tutumu buydu... Yarın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun... Orhan Gencebay, 'Art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar' diyerek sosyal medyaya yüklenirse hiç şaşırmam. Gencebay’ı eleştirelim eleştirmesine de... Devletçi duruşunun bu noktada olduğunu da bilerek eleştirelim. Yani eleştirimizi bu yaklaşımı üzerine bina edelim."