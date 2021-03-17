Taksim’de selfie çektirdikleri turistleri para için tehdit eden palyaço gözaltına alındı

Taksim’de palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle selfie çektirdikten sonra kendisine verilen parayı az bularak tehdit eden şahıs, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet' suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle selfie çekilmek isteyen turistlerden 20 lira istedi. Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet' suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi'

Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, "20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti" dedi.