'Aydın İl Eğitim Müdürü 'İstiklal Marşı kısık sesle ya da içten okunsun' talimatı verdi' iddiası

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini gerekçe göstererek İstiklal Marşı'nın kısık sesle veya içten okunması talimatı verdiği mesajının, pazar günü WhatsApp üzerinden ilçe milli eğitim müdürlerine gönderildiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberinde yer alan iddiaya göre, söz konusu talimatın okul müdürleri grubunda da paylaşılmasının istendiği belirtildi.

Buna tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Bunlar, bir taraftan Andımız’ın kaldırılırken, bir taraftan da İstiklal Marşı’nın dahi yavaş yavaş söyletilmeme sürecini başlatan uygulamalar. Bunu da Kovid-19’u bahane ederek yapıyorlar. Bu, bir süre sonra ‘söylenmese de olur, çok da gerekli değil’ düşüncesinin topluma kabul ettirilmeye çalışmasının bir uygulaması" dedi.