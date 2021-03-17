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    Akşener'den Erdoğan'a: Rabia yapmayacaksınız, bir tık altında 3 parmak mı göstereceksiniz?

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103171044049314-aksener-rabia-yapmayacaksiniz-bir-tik-altinda-3-parmak-mi-gostereceksiniz/

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'la ilişkilerle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatarak "Rabia yapmayacaksınız, bir tık altında 3 parmak mı göstereceksiniz?" diye sordu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Sözlerinin başında Danıştay'ın Öğrenci Andı'yla ilgili kararını eleştiren Akşener, "Bu ülkede, Mustafa Kemallere idam fermanı yazanlar oldu. Bu ülkede, milletin meclisinin üzerine ordu gönderenler oldu. Bu ülkede, milletine 'terörist' diyenler oldu. Bu ülkede, Andımızı yasaklayanlar oldu. Aslında buna çok da şaşırmıyoruz" dedi. Akşener, şöyle devam etti:

    • "Onları anlayabiliyoruz. Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette andımızı yasaklamak ister. Küçüklerini korumak yerine, onlara göz dikenler, elbette Andımız okunmasın ister. Oy hesabı dışında, büyüklerini sayıdan saymanlar, yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar, elbette andımız duyulmasın ister. Yandaşını milletinden çok sevenler, yükselme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler, elbette andımız bilinmesin ister.
    • ‘Büyük Atatürk’ dendiğinde, kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine, çalıp, çırpanlar, elbette andımız hatırlanmasın ister. En önemlisi de, Türk demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler, son bağımsız Türk devletini, uçuruma sürükleyenler, elbette andımızın son cümlesinde şaşkına döner! Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız.

    'Cumhuriyet hala burada'

    • Türk Devleti hala burada. Cumhuriyet hala burada. Çünkü bu topraklarda, milletini ve memleketini özünden çok sevenler, kendilerini ve koltuklarını, özünden çok sevenlere karşı, her defasında galip gelmiştir. Her zaman da galip gelecektir!
    • Andımız, inancımızda, sözümüzde, yaptıklarımızda ve yapacaklarımızdadır! Andımız, milletimize duyduğumuz sevgide, büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye’ye duyduğumuz özlemdedir! Andımız, kahraman atalarımızın aziz hatırasında, Atatürk’ümüzün mirasındadır! Andımız, kalplerimizde, andımız ruhumuzda, andımız irademizdedir. O nedenle, andımıza el uzatmaya cüret edenlere inat, bir kez daha; ne mutlu Türküm diyene."

    Akşener, bu eleştirilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye - Mısır ilişkileriyle ilgili olarak yaptığı son açıklamayı değerlendirdi. 

    'Sisi’ye 'darbeci, diktatör' demeyeceksiniz, bir tık altında 'Cumhurbaşkanı' mı diyeceksiniz?'

    "Son günlerde, 2013 yılında diplomatik ilişkilerin kesildiği, Mısır konusunda, bazı açıklama ve girişimler var. Önce, Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ardından da Dışişleri Bakanı, Mısır’la yeni bir döneme girileceğini söyledi" ifadesini kullanan Akşener, şunları kaydetti: 

    • "Geçen cuma da Sayın Erdoğan, artık gelenek haline getirdiği, ‘Cuma sonrası gıybeti’ seansında konuştu. 'Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri, öyle en üst düzeyde değil de, şöyle bir ‘tık’ altında sürecek' dedi… Fesuphanallah… Şu devlet insanı ağırlığına bakar mısınız? Şu devlet ciddiyetine bakar mısınız? Şahsım diplomasisinden, ‘tık’ diplomasisine terfi ettik. Hayırlı uğurlu olsun.
    • Bir ‘tık’ altında sürecekmiş… Bir ‘tık’ ne demek Sayın Erdoğan? Sisi’yle sen görüşmeyeceksin, bir ‘tık’ altında, Sayın Çavuşoğlu mu görüşecek? Elçilik açmayacaksınız, bir ‘tık’ altında, maslahatgüzar mı göndereceksiniz? İhracat yapmayacaksınız, bir ‘tık’ altında, ithalat mı yapacaksınız? Sisi’ye darbeci, diktatör demeyeceksiniz, bir ‘tık’ altında, ‘Cumhurbaşkanı’ mı diyeceksiniz? Rabia yapmayacaksınız, bir ‘tık’ altında, 3 parmak mı göstereceksiniz?"

    Elbette Türkiye'nin tüm ülkelerle sağlıklı ve istikrarlı ilişkiler kurmasını istediklerini belirten Akşener, "Bunu da, Amerika istiyor diye değil, Avrupa ısrar ediyor diye değil, Türkiye’nin kazanması için isteriz. Ama; Türkiye’yi, Ortadoğu’da yalnızlaştıran, milyarlarca liralık yatırımı, heba eden bir politikanın, herkesçe malum olup da, seslendirilmeyen sebeplerle terk edilmesini, elbette sorgularız" diye konuştu.

    "Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, Mısır’a niye küstü, şimdi niye barışıyor? 'Hayır mı, şer mi' elbette bilmek isteriz. Ve kaybedilen zamanın, tepilen fırsatların, hesabını kim verecek, elbette öğrenmek isteriz" diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

    • "Bu, milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereğidir. Ama tüm bunlara cevap veremeyip, bir de üstüne ‘Bir tık aşağısı’ demek, ‘Oylarım düşüyor, dış politikada da zor durumdayım. 'Kendimi kurtarmak için, Sisi’yle görüşmem lazım; ama, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum’ demektir."

    Akşener, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ve ekonomik reform paketini de eleştirdi. 

    "Hep anlatmaya çalıştığımız gerçek şu; bu iktidar, artık her adımını, sadece iktidarını korumak için atıyor. Diplomasideki manevraları da, reform paketleri de, eylem planları da, hep aynı amaca hizmet ediyor" görüşünü dile getiren Akşener, "Bakıyorlar ki, iktidarı korumak için bazı adımlar atmaları lazım, hemen ortaya yeni bir paket, yeni bir plan sürüyorlar" dedi.

    'Demek ki, bu durum bir aile geleneğiymiş'

    "Bunun son örneği olarak Sayın Erdoğan, geçen hafta ‘Ekonomide Reform Paketi’ni’ açıkladı. Beklenenin aksine, açıklama sırasında hem döviz kuru, hem de faizler arttı" ifadesini kullanan Akşener, şöyle konuştu:

    • "Hatırlarsınız, biz bu durumu daha önce de görmüştük… Damat Bakan da, bakanlığı döneminde bol bol paket açıklardı. Onun da açıkladığı her pakette, döviz kuru ve faizler artardı. Demek ki, bu durum bir aile geleneğiymiş… Ekonomi artık dikiş tutmuyor, Sayın Erdoğan. Gerçeklerden uzak paketlerine, planlarına, milletimiz artık inanmıyor.
    • Bak şimdiden uyarıyorum; damadın da hemen her ay yeni bir paket açıklıyordu, sonunda paket oldu. Geçmişten ders al, olanlardan feyz al. Demokrasi olmazsa, hukuk düzgün işlemezse, Devlette akıl, liyakat ve şeffaflık olmazsa, tüm ihaleleri yandaşların kaparsa, sen ne açıklarsan açıkla, tutmaz. Milletinin gerçeklerini reddeden hiçbir iktidar, sandıktan çıkamaz. Bu kadar basit. Ama illaki ‘Bu kafayla gideceğim’ diyorsan, o zaman sana, şu meşhur hikayedeki gibi, üç mektup yazıp çekmecene koymanı tavsiye ederim.

    'Karşımıza çıkardıkları reform paketi de aynı cips paketleri gibi, yüzde sekseni havayla dolu'

    • Biliyorsunuz, her hafta bu kürsüden, gıda enflasyonuna, tüketici enflasyonuna, üretici enflasyonuna dikkat çekiyoruz. Bunlara artık bir yenisi daha eklendi;’ Eylem planı enflasyonu’. Eylem planı yapmaktan, eylemin kendisine bir türlü fırsat bulamıyorlar. Üstelik aylarca üzerinde çalışıp karşımıza çıkardıkları reform paketi de aynı cips paketleri gibi; yüzde sekseni havayla dolu."
    Etiketler:
    Türkiye, Mısır, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Meral Akşener, İYİ Parti
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