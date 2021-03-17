Yeni Şafak yazarı Acet: Şubat anketinde Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül için ne kadar oy çıktı?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "Şubat anketinde Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül için ne kadar oy çıktı?" başlıklı yazısında, Konsensüs Araştırma’nın şubat ayı için yaptığı anketini değerlendirdi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Konsensüs Araştırma’nın şubat ayı için yaptığı anketi bugünkü köşesine taşıdı.

Acet, "Şubat anketinde Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül için ne kadar oy çıktı?" başlıklı köşe yazısında anketin bin 500 kişi ile telefonda yapıldığını aktardı. Acet, şunları yazdı:

"Konsensüs Araştırma’nın Şubat ayı içinde yaptığı araştırmanın sonuçları elime ulaştı. Öncekilerden farklı olarak bu ankette, “Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi isme oy verirsiniz” yahut, “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” şeklindeki geleneksel sorular yöneltilmemiş. Ama iki isim üzerinde bir odaklanma olmuş.Türkiye Değişim Partisi, yani Mustafa Sarıgül ile yakın bir zaman içinde partisini kurması beklenen Muharrem İnce. Malum, her iki ismin de geçmişinde CHP’den uzun yıllar siyaset yapmışlığı var. Bu anlamda, ayrılıp kendi yollarına yönelmeleri acaba ne kadar başarılı olacaklar sorusunu da beraberinde getiriyor. Konsensüs’ün 1500 kişiyle telefonla görüşerek yaptığı ankette bu iki isimle ilgili sorular üç şık halinde sorulmuş."

Buna göre ortaya çıkan sonuç şu şekilde olmuş:

Mustafa Sarıgül için;

Kesinlikle oy veririm diyenler: Yüzde 3.1

Oy verebilirim diyenler: Yüzde 15.6

Kesinlikle oy vermem diyenler: yüzde 81.3

Muharrem İnce için aynı sorular sorulduğunda ise şöyle bir tablo ortaya çıkmış:

Kesinlikle oy veririm diyenler: Yüzde 5.4

Oy verebilirim diyenler: Yüzde 17.3

Kesinlikle oy vermem diyenler: Yüzde 77.3

"Peki, bu veriler bize ne anlatıyor?" diye soran Acet, şu görüşlerini dile getirdi:

İlk iki soruya bakıldığında, Sarıgül’ün oy alma kapasitesinin yüzde 18.7, İnce’nin oy alma kapasitesinin ise, yüzde 22.7 olduğu anlaşılıyor. Kesinlikle oy veririm diyenleri, şimdiden oy vermeye karar vermiş olanlar olarak kabul edecek olursak, İnce’nin yüzde 5.4, Sarıgül’ün ise yüzde 3.1 oranında oy alabileceği sonucu karşımıza çıkıyor. Anketi yapan Konsensüs Araştırma’nın Başkanı Murat Sarı, bu tercihlerin daha önce CHP’ye oy vermiş seçmene ait olduğunu söylüyor. O halde, bu tabloya bakarak, CHP seçmeni içinde hem İnce’nin, hem de Sarıgül’ün geniş bir ‘sempati halesi’ oluşturduğu sonucunu çıkarmamız gerekmiyor mu? Anket bu. Herkes, kendi görüşünü söylemekte serbest.