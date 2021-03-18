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    Salihli'de dövülerek öldürülen kişinin bıçakladığı kişi de öldü

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    Manisa'nın Salihli ilçesinde bıçakla yaraladığı kişinin yakınları tarafından ip ile bağlanarak dövülmesi sonucu yaşamını yitiren ve İlyas Filiz'in bıçakladığı kişi de hayatını kaybetti.

    Manisa'nın Salihli ilçesinde bıçakla yaraladığı kişinin yakınları tarafından ip ile bağlanarak dövülmesi sonucu yaşamını yitiren ve 5 kişinin tutuklandığı İlyas Filiz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada 7 kişi daha gözaltına alındı. Filiz'in bıçakla yaraladığı Ali Akın ise tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. 

    Salihli ilçesinde geniş yankı uyandıran olay, Pazartesi saat 01.00 sıralarında Adala Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Biriminde görevli Ali Akın ile İlyas Filiz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginliğin artmasının ardından İlyas Filiz, bıçakla Ali Akın'ı ağır yaraladı. Filiz olay yerinden kaçarken, Ali Akın ambulansla önce özel bir hastaneye, daha sonra da Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    İp ile bağlayıp darp ettiler

    Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
    © DHA
    Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
    Ali Akın'ın bıçaklandığını ve durumunun ağır olduğunu duyan arkadaşları Filiz'in peşine düştü. Kısa bir süre sonra Filiz'i bulan bir grup kişi, iple bağladıktan sonra sopa ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

    7 kişi daha gözaltına alındı

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, İlyas Filiz'in ölümüne neden olduğu ileri sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Kazım Akın, Mehmet Karakeçeli, Gökhan İpek, Ozan Demirkol ve Mahmut Karakeçeli tutuklandı. Tutuklanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis, dün gece 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi. 

    3 gün sonra öldü

    Öte yandan, İlyas Filiz tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan Ali Akın ise Salihli Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Akın'ın ölümünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

    Belediye Başkanı taziye mesajı yayınladı

    MHP Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden belediye personeli Ali Akın için taziye mesajı yayınladı. Kayda, yaptığı paylaşımda, "Cinayet sonucu hayatını kaybeden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Biriminde görevli mesai arkadaşımız Ali Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

    Etiketler:
    Cinayet, Bıçaklama, Salihli, Manisa
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    Prof. Dr. Gökoğlu, Turizm sezonuna doğru mayıs ayının başlarında popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın diye konuştu.
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