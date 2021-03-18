Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli’ye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, 'Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini' ifade etti.