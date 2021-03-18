Milli Savunma Bakanı Akar: ABD'nin, YPG ile işbirliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir

18 Mart Şehitler Günü için düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile iş birliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur" dedi.

Millî Savunma Bakanı Akar, '18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde konuştu.

#Canlı: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, '18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde konuşuyor https://t.co/LgRLFddjV5 — AA Canlı (@AACanli) March 18, 2021

​Bakan Akar yaptığı konuşmada, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile iş birliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri askla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir" ifadelerini kullandı.