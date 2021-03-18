RTÜK Başkanı: 'Netflix Suudi Arabistan’da bile var ama Türkiye’de yok, görüyor musun' dedirtmeye çalışan bir kesim vardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “'Netflix Suudi Arabistan’da bile var ama Türkiye’de yok, görüyor musun' dedirtmeye çalışan bir kesim vardı ama buna müsaade etmedik” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Adem Metan’ın youtube kanalına röportaj verdi. Üst Kurulun işleyişinden özel hayatına kadar pek çok soruyu cevaplandıran Şahin, internet üzerinden yapılan isteğe bağlı yayıncılıkla alakalı önemli mesajlar verdi.

'Uluslararası yayıncılar artık Türkiye’de'

Türkiye’yi dünya nezdinde zora sokmak isteyenlerin olduğunu belirten Şahin, uluslararası yayıncıların Türkiye’ye geliş serüvenini anlatan Şahin, sözlerini şeyle sürdürdü:

"Türkiye’de enteresan bir yapı var veyahut da enteresan bir kesim var. Netflix Türkiye gelmesin, uluslararası bir kuruluşun Türkiye’ye gelmemesinden dolayı doğacak bir takım söylentiler; işte Netflix Suudi Arabistan'da bile var ama Türkiye’de yok görüyor musun? Buna müsaade eder miyiz Allah aşkına. Böyle bir şey yok ki zaten. Netflix Türkiye gelsin diye bir talimat yok gelmesin diye talimat yok böyle bir talimat olmaz zaten. Biz almış olduğumuz eğitim, birikim ve mesleki tecrübeyle ve buranın yapısıyla birikimi ile üyelerimizin desteğiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Uluslararası alanda söz sahibi olan Amazon gibi Spotify gibi yerli olan Blu TV gibi, Exxen gibi Puhu TV gibi bu alanda yayın yapan sektöre destek olan biz kuruluşlara lisans verdik."

'Değerlerimize sahip çıkıyoruz'

Seç-izle platformlarıyla sıkı bir diyalog halinde bulunulduğunu anlatan RTÜK Başkanı Şahin, Türkiye’nin hassasiyetlerini ifade ettiklerini uluslararası yayıncıların da söylenenleri dikkate aldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet büyüklerine hakaret edilmesine, terör propagandası yapılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Şahin, değerlendirmelerini şu cümlelerde sürdürdü:

“Türkiye’de hassasiyetler var bunlara dikkat etmeniz lazım dedik. İlk başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devlet büyüklerine hakarete müsaade etmeyiz dedim. Teröre ve provokasyona asla müsaade etmeyiz dedim, milli ve manevi değerlerimize hakarete asla müsaade etmeyiz dedim. Hepsini söyledim bölünmezliğimize birlik ve beraberliğimize ve bu alandaki yayına müsaade etmeyiz dedim. Bununla ilgili olarak kabul ediyorlar ve yavaş yavaş bu alanda düzenlemeleri yapıyorlar.”

'18 yaş PİN uygulamasını istedik yaptılar'

Çok tartışılan sansür iddialarına da değinen Şahin, RTÜK’ün anayasa gereği sansür uygulayamayacağını ancak milli ve manevi değerlerin korunması için mücadele edildiğini kaydetti:

“Çocuklarımız ile ilgili 18 yaş PİN uygulamasını ilk defa dünyada biz istedik ve yaptılar bütün kuruluşlar yapıyorlar dizilerde filmlerde bunlara dikkat ediyorlar. Minnoşlar diye geçen bir diziye biz kurul kararı aldık dünyada yayınladılar burada yayınlanmasına müsaade etmedik. Dünyada yayınlandıktan sonra pişman oldular çünkü bu yüzden ciddi anlamda Netflix abone kaybetti ve oraların otoriterleri bizden bilgi aldılar siz nasıl öngördünüz diye. 12 yaşındaki çocuklarla çekilmiş bir filmde +18 işareti verir misiniz?"

'RTÜK herkese eşit mesafededir'

Taraflı kararlar alındığı iddiasıyla RTÜK’ün özellikle sosyal medyada hedef gösterildiğini de söyleyen Şahin, “Bazı yayın kuruluşları RTÜK’ü hasmı olarak görebilir ama biz göremeyiz. Çok haksızlığa uğramış Başkan olarak söylüyorum. RTÜK’ün hiçbir yayın kuruluşuna karşı hasmane bir tutum sergilemesi mümkün değildir. Bir kesim yaptığımız hiçbir güzel işi görmüyor. Maalesef RTÜK’ü sansür kuruluşu gibi görenler var. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? RTÜK bütün Türkiye’deki 1289 yayın kuruluşuna eşit mesafede hareket eder” dedi.