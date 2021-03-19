Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü sınır dışı edildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu Y.Q.M.M, G.A.S.S, A.Y.K.T, A.M.A.A, A.M.K.K. ve S.A.Y.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Q.M.M, G.A.S.S, A.Y.K.T. ve A.M.A.A. sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.

A.M.K.K. ve S.A.Y.Y'nin ise işlemleri sürüyor.