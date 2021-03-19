Nokia marka telefon rüşvetin tek delili olarak yer alıyordu: 15 yıl sonra beraat

Nokia 8800 Sirocco model bir cep telefonunun ‘rüşvetin tek delili’ olarak yer aldığı dava dosyası Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 15 yıllık yargılama sonrası mahkeme sanıklar için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Dönemin Kapıkule Gümrük Başmüdürü İbrahim Halil Ekinci, free shop mağazası işleten Murad Eraslan ile Oktay Üvez arasında Kasım 2005’te geçen telefon görüşmeleri teknik takibe girdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Eraslan, Üvez’e, Başmüdür Ekinci’nin bir cep telefonu istediğini söyledi. Üvez, 960 dolar ödediği telefonu Edirne’ye gönderdi. Dönemin İl Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yürüttüğü operasyon sonrası Ekinci tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı üç isim hakkında ‘rüşvet almak ve vermek’ suçundan iddianame düzenledi. Ekinci’nin 3 ay tutuklu kaldığı dosyada yargılamayı Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi yaptı. Mahkeme ilk kararını 2007’de verdi. Mahkeme, üç isme de rüşvet suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezası verdi. Ancak bu karar Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nce bozuldu.

Dosya, mahkeme ile Yargıtay arasında 3 kez gidip geldi. 15 yıllık yargılama sonrası mahkeme sanıklar Eraslan ve Üvez için, rüşvet verdiklerine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat; 2 yıl önce ölen Ekinci için ise düşürme kararı verdi.