Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Toplantıya, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Zarif'in Türkiye ziyareti kapsamında ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bildirilmişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi. Toplantıya MİT Başkanı Fidan da katıldıhttps://t.co/be2wL5M5T6 pic.twitter.com/NYUhGQhD1Q— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 19, 2021
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