İmamoğlu'ndan Buldan'a 'Nevruz' telefonu: Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutladı. Açıklamada şunlar yer aldı:

"HDP'ye açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu 'nun milletvekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti.

'nun milletvekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Buldan da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti."