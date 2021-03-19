El ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. Dalgıç polisler su altına dalarken, mahalleli ise el ele tutuşup, zincir oluşturarak kıyıya yakın noktada gençleri aradı.

Siverek'te yaşayan 19 yaşındaki Jiyan Kendiş ile akrabası 25 yaşındaki Mahmut Kendiş ve 22 yaşındaki Ahmet Mendeş çarşamba günü akşam saatlerinde balık tutmak için Soydan Mahallesi'ndeki sulama göletine gitti.

3 arkadaşın gölete açıldığı tekne, bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için çalışma başlattı.

Olay günü ve dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.