Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti, İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; tapuda İBB’ye tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB’de bulunan Taksim Gezi Parkı, geçen hafta alınan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Devir işlemi ise Vakıflar Kanunu 30. maddeye dayandırılıyor.

Taksim’e de el konuldu. Taksim Gezi Parkı mülkiyeti İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verildi. Tarihi Saraçhane İBB binasına sıra ne zaman gelecek açıkçası merak ediyorum. — Ali KIDIK (@alikdk) March 19, 2021

Vakıflar Kanunu 30. maddede “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” ifadesi yer alıyor.