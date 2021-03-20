Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kar geri dönüyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Önümüzdeki hafta tüm Türkiye'de etkili olması beklenen yağışların salı gününden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar şekilde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, kurak günlerin ardından kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte bir nebze bu tehlike atlatılsa da bahar yağmurlarıyla beklenen yağışlar gelmiş olacak.

İstanbul'da kentin yüksek kesimlerinde kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yurdumuzda 5 gündür aralıklarla devam eden yağışların önümüzdeki bir hafta boyunca daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Pazar ve pazartesi günleri lodosun etkisiyle de artacak olan hava sıcaklığının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların azalmasıyla birlikte iç ve doğu bölgelerdeki yağışların kar şeklinde olacağı öngörülüyor. İstanbulda da çarşamba ve perşembe günleri meydana gelecek yağışlar kentin yüksek kesimlerinde en azından karla karışık yağmur şeklinde olabilir" dedi.

Yurdumuzda 5 gündür aralıklarla devam eden yağışların önümüzdeki bir hafta boyunca daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Pazar ve pazartesi günleri lodosun etkisiyle de artacak olan hava sıcaklığının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Rn7Uklt8DL — Ahmet Uçar (@aucarenator) March 19, 2021

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