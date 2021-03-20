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    Müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı: Telefonu iç çamaşırına saklamış

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103201044073360-mudurluk-sinavinda-kopya-cekerken-yakalandi-telefonu-ic-camasirin-saklamis/

    Ankara’da bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan A.B. girdiği müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı. İç çamaşırına sakladığı telefonla sınava giren A.B. soruların fotoğrafını çekip, kopya için kurduğu ‘Ahde Vefa’ isimli WhatsApp grubuna gönderdi. Fakat telefonun sesini kapamayı unutunca yakayı ele verdi.

    Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için pazar günü 50 il ve 52 sınav merkezinde 2021-MEB-EKYS sınavı yapıldı.  Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara’da Aysel Yücetürk Okulu’ndaki sınavda ise kopya skandalı yaşandı. Sincan’daki bir ilkokulda müdür yardımcısı olan A.B., ‘müdürlük’ sınavında kopya çekerken yakalandı. Gözetmen tarafından yakalan A.B.’yi, okula çağrılan polis gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest kalan A.B. hakkında soruşturma başlatıldı.

    İç çamaşırına gizledi

    A.B.’nin kopya çekmek için sınava cep telefonu soktuğu, girişte üst aramasından geçmek için de cep telefonunu iç çamaşırına gizlediği belirlendi.

    A.B.’nin kopya için eşini, kardeşini ve kardeşinin eşini dahil ettiği WhatsApp grubu kurduğu, gruba ise “Ahde Vefa” adını verdiği ortaya çıktı. A.B., telefonla soruları çekip gruba attı, gruptan cevap gelince ise sesini kapatmayı unuttuğu telefon nedeniyle sınav gözetmenince fark edildi.

    Telefonun sesini açık unutmuş

    A.B., polise verdiği ifadesinde kopya çektiğini kabul ederek, “Sınavdan bir gün önce eşim, kardeşim ve kardeşimin eşine kopya olayını anlattım. Onlar karşı geldi. ‘İyi günde, kötü günde hep beraberiz’ diyerek WhatsApp’ta ‘Ahde Vefa’ grubunu kurdum, onları ekledim. Cep telefonunu iç çamaşırıma gizleyerek, içeriye soktum. Soruları çekip gruba attım, ancak telefonun sesini kapatmayı unutmuşum, cevap geldiğinde, telefondan ses çıkınca fark edildim. Sınav gözetmeni gelip telefonu aldı, ardından da polis geldi” dedi.

    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Bakanlığı, Sınav, kopya, Cep telefonu, Ankara
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