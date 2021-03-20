Kapıkule-Halkalı treni, 1 yıl sonra sefere başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seferlerine 1 yıl ara veren trenler bugün yeniden yollara çıktı. Kapıkule-Halkalı treni de bu sabah, HES kodu kontrolü yapılıp, ateşleri ölçülerek alınan yolcularıyla ilk seferini gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Mart ayında ülke genelinde seferlerini durduran trenler, kontrollü normalleşme kapsamında bugün yeniden sefer yapmaya başladı.

12701 sefer sayılı Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni de bu sabah saat 07.25'de Kapıkule Garı'ndan kalkarak, 07.48'de yolcularını almak için Edirne Garı'na geldi. Gardaki 6 yolcu, trene HES kodu sorgulaması yapılıp, ateşleri ölçülerek alındı.

Mesafe kurallarına göre bekleme salonunda trenin gelmesini bekleyen yolcular uzun bir aranın ardından tren yolculuğu yaşayacakları için heyecanlı olduklarını söylediler.

Kapıkule-Halkalı treni, Lüleburgaz, Çorlu, Çerkezköy, Çatalca'nın da aralarında bulunduğu 20 durağa uğruyor. Ispartakule'nin ardından Halkalı Garı'na ulaşıyor. Tren günde tek sefer yapacak.