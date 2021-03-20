Kapıkule-Halkalı treni, 1 yıl sonra sefere başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Mart ayında ülke genelinde seferlerini durduran trenler, kontrollü normalleşme kapsamında bugün yeniden sefer yapmaya başladı.
12701 sefer sayılı Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni de bu sabah saat 07.25'de Kapıkule Garı'ndan kalkarak, 07.48'de yolcularını almak için Edirne Garı'na geldi. Gardaki 6 yolcu, trene HES kodu sorgulaması yapılıp, ateşleri ölçülerek alındı.
Mesafe kurallarına göre bekleme salonunda trenin gelmesini bekleyen yolcular uzun bir aranın ardından tren yolculuğu yaşayacakları için heyecanlı olduklarını söylediler.
Kapıkule-Halkalı treni, Lüleburgaz, Çorlu, Çerkezköy, Çatalca'nın da aralarında bulunduğu 20 durağa uğruyor. Ispartakule'nin ardından Halkalı Garı'na ulaşıyor. Tren günde tek sefer yapacak.
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