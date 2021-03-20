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    AK Partili Turan, Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi

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    Türkiye
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    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili olarak, "O sözleşme veya benzer sözleşmeler meclisten geçerken içinde fesih maddesi de vardır ve fesih maddesinde 'Bu sözleşmeyi yürürlüğe koyacak olan Cumhurbaşkanıdır.' der" ifadesini kullandı.

    Turan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çanakkale Temsilciliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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    Konunun kamuoyunda tartışılan bir husus olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

    "Bakınız, dün akşam itibarıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi diye ifade edilen bir uluslararası anlaşmanın feshi gündeme geldi. Ondan itibaren de bazı siyasiler haddini aşarak yok efendim 'Cumhurbaşkanı meclisin yetkisine el koymuş, nasıl olur da mecliste görüşülen, kanunlaşan bir sözleşme Cumhurbaşkanının imzasıyla feshedilebilirmiş?' dediler. Bux baştan aşağıya bir cahillik. Usule ilişkin hiçbir yanlışlığın olmadığı bir süreç olduğunu ifade etmek isterim. O sözleşme veya benzer sözleşmeler, meclisten geçerken içinde fesih maddesi de vardır ve fesih maddesinde 'Bu sözleşmeyi yürürlüğe koyacak olan Cumhurbaşkanıdır.' der. Dün bakanlar kuruluydu, bugün yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ettiği için 'Cumhurbaşkanı yürütür.' der. Ancak fesih maddesinde de yürütme kurulunun bunu feshedebileceği söylenir. O yüzden dün yapılan idari işlem asla usulün dışında bir işlem değildir. Meclisin Cumhurbaşkanına verdiği fesih yetkisi ile beraber okunduğunda yanlış olmayan bir işlemdir."

    'Kadına ve insana en çok mevzuat desteği veren AK Parti iktidarı'

    Turan, 2002'den bu yana kadına, insana ve aileye en çok mevzuat desteği verenin AK Parti iktidarları olduğunu dile getirdi.

    "Kadınlarımızın asla sıkıntı çekmesini istemeyen, uygulama hataları varsa, mevzuat eksiği varsa bunları telafi etmek isteyen en gayretli ekiplerden bir tanesiyiz." diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Kaldı ki fesih süreci usulün dışında değil. Bugünden itibaren Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilerek 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu konuları bilmeden tweet atarak, sadece Erdoğan düşmanlığı yaparak bu ülkenin kadınına, ailesine hizmet etmiş olmazsınız. Okuyun, bakın, ona göre karar verin. Sözleşmenin her sözleşmede olduğu gibi iyi tarafı da vardır, kötü tarafı da vardır. Sözleşme 10 yıldır yürürlükte. Çok istifade edildi ancak kadın cinayetleri durdu mu? Durmadı. Demek sadece bu sözleşmeye taraf olmak veya olmamak, bir konunun yok olmasını veya var olmasını sağlamaz. Biz kendimiz o sözleşme olmasa da ihtiyacımız olan mevzuatı hazırlarız.

    Dünyaya örnek kanunları yasaları, sözleşmeleri inşa eder, bunları tüm dünya ile paylaşırız. Aile Bakanlığımız başta olmak üzere kim konuyla ilgiliyse her türlü mevzuat değişikliğine, yeni düzenlemelere, sözleşmelere açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bu sözleşmeye imza atmayan olduğu gibi imza atıp da yürürlüğe koymayanlar da var. Örneğin, Bulgaristan imza atmış, yürürlüğe koymamış. Çekya, Letonya, İngiltere imza atmış ama hala yürürlüğe koymamış."

    Turan, "Meseleye aklıselimle bakacağız. Hiçbir kadınımızın bir tek kılına zarar gelmemesi için ne adım atılması gerekiyorsa yasama olarak, yürütme olarak üzerimize düşeni yapmak bizim görevimiz." şeklinde konuştu. 

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi, Bülent Turan, AK Parti
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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