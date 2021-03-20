TSK unsurlarının Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'deki eğitiminin fotoğrafları paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Multiple training was conducted by the Turkish frigate TCG GEMLİK 🇹🇷 together with the USS DWIGHT D. EISENHOWER 🇺🇸 Aircraft Carrier Strike Group in the Eastern Mediterranean on the 19th of March, 2021. https://t.co/POWaONFUpl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021

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