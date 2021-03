Sağlık Bakanı Koca: Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır, onları anlamaya çalışalım

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan 'Down Sendromu Farkındalık Günü' nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım."

Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2021

​