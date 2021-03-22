Aracını çamaşır suyuyla yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde otomobil tamir işiyle uğraşan 41 yaşındaki Mesut Saygın, otomobilini çamaşır suyu ile yıkadı. Aniden rahatsızlanan Saygın, otomobiline binip, evinin yakınındaki özel bir hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Saygın’a serum bağlandı.

Saygın, daha sonra evine geri döndü. Evindeyken yeniden fenalaşan Saygın için ailesi, 112 Acil Servis’i aradı. Adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Saygın’ı ambulansla hastaneye götürdü. Saygın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Saygın’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın’a götürüldü.