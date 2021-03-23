FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturmasında, 5'i halen öğretmen olarak görev yapan 13 şüphelinin FETÖ mensubu olduklarına ilişkin delil elde edildi.

ByLock kullandıkları da belirlenen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.