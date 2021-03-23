CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de HDP'ye açılana kapatma davası masaya yatırıldı.

Programın konuklarından eski HDP Milletvekili Altan Atan, Kürt sorunun nedenlerinden birini Atatürk'ün o dönem uyguladığı politikalara bağlayınca, gazeteci Hulki Cevizoğlu araya girdi.

'Bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyım'

Cevizoğlu duruma, "Ben bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyım? Tarihten uzak, gerçek dışı propagandaya alet olmak zorunda mıyım? Ben bir kişinin propagandasını mı dinleyeceğim burada? Onun için mi oturuyorum burada? Ekranda konu mankeni olarak mı oturacağız? Tarihi bilgisinden uzak, siyasetten, sosyolojiden uzak, Atatürk hakkında gizli hakaretlerin olduğu... 1930'larda Kürt yok denmiş... Atatürk tam tersine -okusunlar. Kitap yazmakla alim olunmuyor, biraz bilgi sahibi olmak gerekiyor. Benim kitaplarımda var, yüzlerce, binlerce kitapta var. Atatürk, ‘Kürt kardeşlerim’ diyor. Defalarca söylemiş. Ne demek bu? 1930’da dendi. Tam tersi, cahil cahil, bilgisizce konuşmanın propagandası. Ben bunu kuzu kuzu dinlemek zorunda mıyım? Hayır öyle bir zorunluluğum yok. PKK propagandası yapıyor. Ahmet Hakan müdahale etsene" sözleriyle tepki gösterdi.

CNN Türk'te 'Atatürk' tartışması: Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti https://t.co/dH1QJkBWPr pic.twitter.com/aryHerGo3T — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 23, 2021

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Tartışma sürerken Ahmet Hakan reklama gitti, Hulki Cevizoğlu da programdan ayrıldı.