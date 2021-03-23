4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti pazar gecesi takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan ise kaçtı.
Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, aynı gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.
Adliye önünde kadın cinayetine tezahürat: 'Adamsın adam, adamın kralısın'https://t.co/eMxf8VvtNi pic.twitter.com/3DXRJtJX9p— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 23, 2021
'Bu memlekette gezdirmem kimseyi, rahat ol sen'
Olay sonrası kaçan Besat Doğan, polisin çalışmasıyla dün öğle saatlerinde saklandığı evde yakalandı. Besat Doğan polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın. Rahatına bak ağabey" dediği Besat Doğan, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" cevabını verdi.
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