Adliye önünde kadın cinayetine tezahürat: 'Adamsın adam, adamın kralısın'

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia Doğan'ı öldüren Besat Doğan, adliyeye sevk edildi. Besat Doğan, adliyeye getirildiği sırada kendisine "Adamsın adam, adamın kralısın" diye tezahürat eden arkadaşına "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" dedi.

4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti pazar gecesi takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan ise kaçtı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, aynı gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

'Bu memlekette gezdirmem kimseyi, rahat ol sen'

Olay sonrası kaçan Besat Doğan, polisin çalışmasıyla dün öğle saatlerinde saklandığı evde yakalandı. Besat Doğan polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın. Rahatına bak ağabey" dediği Besat Doğan, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" cevabını verdi.