Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını açısından 'çok riskli' iller arasında yer alan Balıkesir'de, ev ziyaretlerinin önlenmesi için çalışılıyor. Yayılıma ilişkin örnekler veren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin virüse yakalandığını söyledi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kentteki seyrine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Şıldak, 100 bin kişide 288,16 vaka görülen ilde, Bandırma ve Erdek ilçelerinde 'İngiltere varyantı' mutasyonlu virüsün görüldüğünü söyledi.

Bandırma'da bin çalışanı bulunan fabrikaların her birinde 100'ün üzerinde vaka tespit edildiğini aktaran Şıldak, şöyle devam etti:

"En çok maalesef kapalı ortamlarda ve ev ortamlarında bulaşıyor. Hasta olan kişilerin kendi aile efradına bulaştırması söz konusu. Temaslılara çok rahat bulaşıyor, yüzde 50'yi bulan oranlarda temaslılara bulaşabiliyor. Her türlü ziyaretin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz, vatandaşlarımıza şiddetle bundan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz.

'Vatandaşlarımıza ev ziyareti yapmamalarını hatırlatıyoruz'

Hafta sonu aldığımız kararla da buna ilişkin bir düzenleme yaptık. İlimiz genelinde apartman, bina ve site yöneticilerine tebligat yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ev ziyareti yapmamalarını hatırlatıyoruz."

Bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin koronavirüse yakalandığına dikkati çeken Şıldak, başka bir olayda da kız isteme merasiminin kalabalık şekilde yapılmasından dolayı ciddi sayıda vaka belirlendiği bilgisini paylaştı.