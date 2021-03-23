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    TBMM Genel Kurulu

    CHP'nin İstanbul Sözleşmesi için Meclis'te genel görüşme önerisi kabul edilmedi

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    Türkiye
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    TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin yol açtığı toplumsal ve hukuksal sorunların araştırılması' için genel görüşme önerisi kabul edilmedi.

    Genel Kurulda, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusunda verdiği genel görüşme önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

    Öneri üzerinde CHP Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını protesto etmek için hatip kürsüsünü mor örtüyle kapattı.

    Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kürsünün, söz konusu örtüyle kapatılmamasını isteyerek birleşime ara verdi.

    ​Bilgiç, birleşimin açılmasının ardından CHP'li Karaca'nın eyleminin, TBMM İçtüzüğünün 157'nci maddesinde belirtilen "sükuneti ve çalışma düzenini bozma" kapsamına girdiğini belirterek, kendisine "uyarma cezası" verdi. Bilgiç, Karaca'yı, konuşmasını, kürsüdeki örtüyü kaldırdıktan sonra yapması için uyardı.

    Meclis Başkanvekili Bilgiç, kürsüdeki örtüyü kaldırmaması üzerine, CHP'li Karaca'nın mikrofonunu kapattı. Daha sonra Genel Kurulda görevli kavaslar, mor örtüyü kaldırdı.

    ​'42 milyon kadın bunun hesabını size sandıkta soracak'

    Konuşmasını sürdüren CHP'li Karaca, 'aldığı uyarma cezasını, şahsı ve tüm kadınlar adına bir şeref madalyası olarak kabul ettiğini' söyledi.

    Mor örtünün, "kadına şiddete hayır" anlamına geldiğini dile getiren Karaca, "Meclis iradesine darbe yaparak, kadına şiddetin önlenmesi, durdurulması, kadının korunması, şiddetin cezalandırılmasını amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni, gecenin karanlığında ortadan kaldırmak isteyenlerin karşısında, kürsüyü mor örtüyle kapattım" dedi.

    İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına şiddeti önlemek ve bunun için politika üretmek için imzalandığını ifade eden Karaca, "Siz, 'Kadınlar şiddete uğrasın, cinayete kurban gitsin, yeter ki bizim oyumuz azalmasın.' dediniz. Şeyhlerin, tarikatların, müritlerin bir avuç oyuna muhtaç olduğunuz için İstanbul Sözleşmesi'ni onların talimatıyla geri çekmeyi yeğlediniz. Emin olun, 42 milyon kadın bunun hesabını size sandıkta soracak" değerlendirmesinde bulundu.

    İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, kadınları savunan ve koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin bir çırpıda feshedildiğini söyleyerek, "İYİ Parti iktidarında kadına ve çocuğa yönelik şiddeti engellemek için ne gerekiyorsa yapacak ve her türlü önlemi korkmadan alacağız" dedi.

    HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise hiçbir gelenek ve toplumsal değerin, insan haklarından üstün olmadığını belirtti. Pekgözegü, "Kadın ve LGBT hakları, insan haklarıdır. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak kadın düşmanlığıdır" görüşünü savundu.

    'Fesih, yürütmenin yetkisinde'

    AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de uluslararası sözleşmelerin onaylanması, bu anlaşmalardan çıkılması ve feshinin, yürütmenin yetkisinde olduğunu belirtti.

    Kadına şiddetin, tüm dünyanın sorunu olduğuna işaret eden Gözgeç, kadın-erkek fırsat eşitliğinde başı çeken ülkelerden Danimarka'da yüzde 52, İsveç'te yüzde 46 gibi oranlarla karşılaşıldığını aktardı.

    Bu durumun, her türlü şiddetin önlenmesinde beraber mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna dikkati çeken Gözgeç, şunları kaydetti:

    "Aslolan şiddetin hiç yaşanmamasıdır. Biz diyoruz ki sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ailede yetişen nesiller şiddete başvurmaz. Bu yüzden 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' diyoruz. Biz bugüne kadar şiddete karşı 'sıfır tolerans' anlayışıyla hareket ettik. Bir tek kadının, bir tek erkeğin, bir tek çocuğun dahi burnunun kanamaması için mücadele ettik ve yaptığımız düzenlemeler birçok ülkeden ileri düzeyde. Bu konunun siyasi malzeme yapılmasını istemiyoruz."

    CHP'nin genel görüşme önerisi, yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

    Bu arada CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

    TBMM Başkanvekili Bilgiç, Genel Kurulda, AK Parti'ye düşen bazı komisyon üyelikleri için seçim yapılmasının ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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