Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma Türkiye'nin 2023'e kadar olan siyasi gündemini belirleyecek

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Bugünkü AK Parti 7. Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma, Türkiye'nin 2023'e kadar olan siyasi gündemini belirleyecektir" görüşünü savundu.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Erdoğan’ın bugün yapacağı konuşma, 2023’e kadar olan gündemi belirleyecek" başlıklı yazısında, AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'ni köşesine taşıdı.

"Bugünkü AK Parti 7'nci Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma, Türkiye'nin 2023'e kadar olan siyasi gündemini belirleyecektir" diyen Barlas yazısının devamında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı bu konuşmasında hem bundan sonra atılacak adımları, hem tasarlanan reform çalışmalarında gelinen noktayı hem de yönetim kadrolarına ilişkin değişiklik söylentilerini ele alacaktır. Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusunu da yanıtladı. Partideki değişimin başka yerlerde de devam edeceğine işaret eden Ünal, "Cumhurbaşkanımız yeni bir düzenleme yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı. Ünal, "Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak. Karşımızdaki muhalefet girdiği hiçbir seçimi kazanamamış. Adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet" dedi. Mahir Ünal'ın NTV kanalında yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın gündemine de ışık tutuyordu."